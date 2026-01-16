Un modèle 3D devrait aider à stabiliser le lit de la Maggia

Un modèle 3D devrait contribuer à stabiliser le lit de la Maggia à Visletto (TI). Selon les informations fournies par le Service des cours d'eau tessinois, le sous-sol de ce tronçon est extrêmement instable depuis les intempéries dévastatrices de juin 2024.

À l'aide d'un modèle 3D, la transformation du lit de la rivière dans la zone du nouveau pont près de Visletto doit être définie et optimisée, a expliqué Laurent Filippini, chef du Service des eaux du Tessin, à la demande de l'agence de presse Keystone-ATS. Un bureau d'ingénieurs hydrauliciens a réalisé, à la demande du gouvernement tessinois, une maquette physique de la Maggia. Celle-ci reproduit à l'échelle 1:40 le tronçon allant de Cevio à l'embouchure de la Rovana, a précisé M. Filippini.

Le lit de la Maggia a été 'considérablement déplacé' dans ce tronçon depuis les inondations de 2024 et la construction du pont provisoire, et présente actuellement une structure très irrégulière, a ajouté M. Filippini.

Au niveau de la passerelle, le sol doit donc être stabilisé afin d'éviter tout risque d'érosion des fondations du pont et de sécuriser les tronçons situés en amont en prévision de futurs événements météorologiques extrêmes. Toutes les interventions sur le lit de la rivière doivent respecter les exigences écologiques applicables aux zones alluviales d'importance nationale.

Nouveau pont prêt en novembre

La construction du nouveau pont près de Visletto a commencé en juillet dernier. Selon le calendrier prévu, il devrait être achevé d'ici novembre 2026. L'ouvrage est devisé à 8,5 millions de francs et remplace le pont provisoire de Visletto construit par l'armée à l'été 2024.

Le pont d'origine avait été détruit par la Maggia en crue lors d'une tempête dévastatrice dans la nuit du 29 au 30 juin 2024. Plusieurs vallées latérales avaient alors été temporairement inaccessibles par voie terrestre. Au moins sept personnes ont perdu la vie lors de cette tempête. Une personne est toujours portée disparue.

/ATS