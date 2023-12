« Un million d'étoiles » contre la pauvreté samedi en Suisse

Avec son action 'Un million d'étoiles', Caritas a donné samedi un 'signe lumineux de solidarité' aux plus d'1 million de personnes en Suisse qui n'ont pas assez pour vivre. Des océans de lumière avec jusqu'à 2000 bougies étaient allumés dans une centaine de lieux.

Les événements, ouverts à tous, ont commencé à la tombée de la nuit. L'action s'est déroulée aussi bien dans les grandes villes que dans les petites localités et proposait aussi un programme pour les familles et pour la réflexion. La pauvreté est souvent invisible, constate l'ONG, c'est pourquoi Caritas invitait chacun à passer et à allumer sa bougie personnelle en signe de soutien.

Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS), 745'000 personnes sont touchées par la pauvreté en Suisse. Presque autant vivent avec le minimum vital, ce qui signifie qu'au total, environ 1'240'000 personnes n'ont pas assez d'argent pour vivre, soit une personne sur sept.

Leur revenu est nettement inférieur à celui de l'ensemble de la population. Les familles avec trois enfants ou plus sont plus nombreuses que la moyenne à être touchées par la pauvreté.

De plus en plus de pauvres

Et le phénomène s'aggrave. Depuis 2014 en effet, la pauvreté ne cesse d'augmenter en Suisse. La hausse des primes d'assurance maladie pour la nouvelle année va encore péjorer la situation des personnes dont les conditions financières sont déjà précaires.

Celles-ci souffrent aussi plus que la moyenne de la hausse du coût de la vie. Car les prix des denrées alimentaires ont augmenté également plus fortement que le renchérissement général, relève Caritas.

'La pauvreté a souvent pour conséquence l'isolement social. La période de Noël est particulièrement difficile lorsque l'argent manque pour tout', explique Christine Gerstner, coordinatrice de l'événement pour les Caritas régionales, citée dans le communiqué.

'Avec cette action menée dans toute la Suisse, nous souhaitons offrir aux gens l'occasion de s'arrêter un moment et de montrer leur soutien aux personnes concernées', dit-elle.

/ATS