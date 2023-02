Un jeune romand sur huit consomme fréquemment des puffs (étude)

En Suisse romande, un jeune de 14 à 25 ans sur huit consomme fréquemment des cigarettes électroniques jetables, appelées aussi puffs. C'est ce que révèle une enquête d'Unisanté et Promotion santé Valais publiées jeudi. Tous deux prônent un renforcement des lois.

Les deux instituts ont interrogé 1362 jeunes en août dernier. Plus de la moitié (59%) avoue avoir déjà consommé des puffs au moins une fois, indique le sondage. L'étude montre aussi que 91% de ces jeunes disent connaître les puffs et que 12% en consomment fréquemment, c'est-à-dire plus de dix jours durant le dernier mois.

Conçu pour un public jeune, l'attrait pour ces cigarettes électroniques jetables repose sur les goûts (63%), l'absence d'odeur de tabac (40%) et la facilité d'utilisation (30%), indiquent les réponses des jeunes sondés. Elles sont surtout consommées dans les soirées ou les fêtes (59%) et à domicile (40%).

Le sondage met en lumière un autre problème: les jeunes ont facilement accès aux puffs. Plus de la moitié (54%) relatent avoir acheté leur dernière puff dans un kiosque.

