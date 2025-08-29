Un jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes à Lausanne

Un jeune de 19 ans a été incarcéré à la suite des émeutes du début de semaine à Lausanne. Reconnu ...
Un jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes à Lausanne

Un jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes à Lausanne

Photo: KEYSTONE/AP/Cyril Zingaro

Un jeune de 19 ans a été incarcéré à la suite des émeutes du début de semaine à Lausanne. Reconnu grâce à l'imagerie, il était présent lors des deux nuits de violence, se faisant notamment l'auteur de plusieurs incendies de poubelles et de tirs de mortiers.

Cet homme, originaire de Serbie et domicilié dans la région lausannoise, a reconnu les faits, indique vendredi la police lausannoise dans un communiqué. Il a été placé en détention provisoire.

En l'état, il est notamment prévenu des infractions d'émeute, de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, de dommages à la propriété et d’infraction à la Loi sur les explosifs.

Les investigations se poursuivent et d'autres interpellations auront lieu prochainement, affirme la police.

/ATS
 

