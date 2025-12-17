Un incendie perturbe le fonctionnement du Palais fédéral

Un petit incendie au Palais fédéral a déclenché une intervention des pompiers tôt mercredi ...
Un incendie perturbe le fonctionnement du Palais fédéral

Un incendie perturbe le fonctionnement du Palais fédéral

Photo: Keystone/PETER SCHNEIDER

Un petit incendie au Palais fédéral a déclenché une intervention des pompiers tôt mercredi matin. Personne n'a été blessé et le feu a pu être rapidement éteint.

L'alarme incendie a été donnée peu avant 07h00, a indiqué un porte-parole des services de secours de la ville de Berne, interrogé par Keystone-ATS. Le bâtiment est actuellement encore en cours d'aération.

Il n'y a aucun danger, a déclaré le président du Conseil national Pierre-André Page (UDC/FR) au début de la séance de l'Assemblée fédérale.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un automobiliste fonce sur un piéton: quatre ans et demi de prison

Un automobiliste fonce sur un piéton: quatre ans et demi de prison

Suisse    Actualisé le 17.12.2025 - 08:21

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 16.12.2025 - 21:54

Budget vaudois: le Grand Conseil touche au but

Budget vaudois: le Grand Conseil touche au but

Suisse    Actualisé le 16.12.2025 - 20:08

Quelque 350 manifestants à nouveau devant le Grand Conseil

Quelque 350 manifestants à nouveau devant le Grand Conseil

Suisse    Actualisé le 16.12.2025 - 18:17

Articles les plus lus

Un éducateur condamné pour contrainte sexuelle sur un enfant

Un éducateur condamné pour contrainte sexuelle sur un enfant

Suisse    Actualisé le 16.12.2025 - 16:40

Quelque 350 manifestants à nouveau devant le Grand Conseil

Quelque 350 manifestants à nouveau devant le Grand Conseil

Suisse    Actualisé le 16.12.2025 - 18:17

Budget vaudois: le Grand Conseil touche au but

Budget vaudois: le Grand Conseil touche au but

Suisse    Actualisé le 16.12.2025 - 20:08

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 16.12.2025 - 21:54

Un éducateur condamné pour contrainte sexuelle sur un enfant

Un éducateur condamné pour contrainte sexuelle sur un enfant

Suisse    Actualisé le 16.12.2025 - 16:40

Quelque 350 manifestants à nouveau devant le Grand Conseil

Quelque 350 manifestants à nouveau devant le Grand Conseil

Suisse    Actualisé le 16.12.2025 - 18:17

Six ans de prison ferme pour un violeur récidiviste en Valais

Six ans de prison ferme pour un violeur récidiviste en Valais

Suisse    Actualisé le 16.12.2025 - 19:26

Budget vaudois: le Grand Conseil touche au but

Budget vaudois: le Grand Conseil touche au but

Suisse    Actualisé le 16.12.2025 - 20:08

Budget: le Parlement débloque 1,5 million pour Tox Info

Budget: le Parlement débloque 1,5 million pour Tox Info

Suisse    Actualisé le 16.12.2025 - 11:42

L'ONU à Genève s'estime « plus forte » mais attend les coupes

L'ONU à Genève s'estime « plus forte » mais attend les coupes

Suisse    Actualisé le 16.12.2025 - 12:04

Un éducateur condamné pour contrainte sexuelle sur un enfant

Un éducateur condamné pour contrainte sexuelle sur un enfant

Suisse    Actualisé le 16.12.2025 - 16:40

Six ans de prison ferme pour un violeur récidiviste en Valais

Six ans de prison ferme pour un violeur récidiviste en Valais

Suisse    Actualisé le 16.12.2025 - 19:26