Un incendie dégage une épaisse fumée noire sur Genève

Un gros incendie s'est déclaré jeudi après-midi sur le site de l'entreprise de recyclage et de tri des déchets Serbeco à Satigny (GE), a indiqué le service d'incendie et de secours (SIS). Le feu, qui n'a pas fait de blessé, est sous contrôle mais pas encore éteint.

Les pompiers ont été alertés vers 17h35, a précisé le porte-parole du SIS, Nicolas Millot, à Keystone-ATS. Le départ de feu a été détecté grâce aux caméras de surveillance installées sur le site de cette entreprise privée, fermée en ce jour de fête nationale.

Dépêchés sur les lieux, les pompiers ont constaté que des flammes et de la fumée se dégageaient de plusieurs tas de déchets industriels, tels des tables, des chaises, des boîtes et même un petit bateau. En tout, 400m2 de déchets ont brûlé, ce qui représente plusieurs tonnes, a spécifié le porte-parole.

Forte chaleur

Le sinistre a dégagé une grosse colonne de fumée noire visible depuis le reste du canton, selon M. Millot. Au total 70 pompiers et autres professionels ont été dépêchés sur les lieux, y compris des Samaritains pour veiller à la santé des forces d'intervention confrontées à une chaleur de plus de 31 degrés sur le lieu de l'incendie.

Si le feu est sous contrôle, il n'est pas encore éteint et les pompiers resteront sur les lieux toute la nuit. Alertswiss avait recommandé plus tôt dans la soirée à la population de fermer portes et fenêtre, mais l'incident ne représente désormais plus de risque, selon M. Millot.

Une enquête police a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Une mission de reconnaissance a aussi été lancée pour détecter une éventuelle pollution du Rhône, a dit le porte-parole.

/ATS