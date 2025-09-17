Un implant qui redonne le goût à la vie aux personnes paralysées

Présenté mercredi, un implant développé grâce aux travaux menés au CHUV, à l'EPFL et à l'UNIL améliore considérablement les conditions de vie des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. Il remédie à l'hypotension chronique dont elles souffrent.

Cette absence de régulation de la pression artérielle est une des conséquences invisibles de la paralysie, expliquent le professeur en neurosciences de l'EPFL Grégoire Courtine et Jocelyne Bloch, neurochirurgienne au CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois) et professeure à l'Université de Lausanne (UNIL).

Le signal du cerveau censé resserrer les vaisseaux sanguins ne passe plus chez les personnes ayant subi une lésion de la moelle épinière, car les neurones qui doivent y être activés ne le sont plus. Le nouvel appareil permet de renouer le contact en stimulant les cellules nerveuses responsables de la gestion de la tension.

Pour parvenir à développer un tel implant, les chercheurs ont tout d'abord dû identifier l'ensemble de l'architecture neuronale de la moelle épinière responsable de l'élévation incontrôlée de la pression artérielle. Il s'agit d'une zone bien précise. Cette étude fait l'objet d'une publication dans la revue Nature.

L'équipe des professeurs Courtine et Bloch a ensuite conçu un système implantable capable de cibler cet endroit particulier de la moelle épinière par stimulation électrique et prévenir ainsi l'hypotension chronique qui affecte les personnes paralysées. Ce système est présenté dans la publication Nature Medicine.

L'implant est constitué d'un réseau d'électrodes qui se présente sous la forme d'une petite plaque oblongue. Cette plaque est reliée par des fils à un boîtier de la taille d'un pacemaker. Elle est apposée sur la moelle épinière et le boîtier, lui, est glissé sous la peau au niveau de l'abdomen.

Succès des tests

L'appareillage est capable, en envoyant des stimulations électriques, de stabiliser la pression artérielle par 'neuromodulation ciblée'. Il a été à ce jour testé avec succès sur 14 personnes dans le cadre de quatre études cliniques menées en Suisse, aux Pays-Bas et au Canada.

Cet implant promet d'améliorer considérablement la vie des personnes souffrant d'une lésion de la moelle épinière. L'hypotension chronique s'avère en effet très invalidante. Elle entraîne une grande fatigue, des maux de tête. Les gens qui en sont atteints sont plongés dans une sorte de brouillard cérébral.

Ne parvenir à s'asseoir dans une chaise roulante qu'au prix d'immenses efforts est également une des conséquences de l'incapacité du corps à réguler la pression sanguine. C'est ce qui est arrivé à Julie, 26 ans. La jeune femme, victime d'une lésion de la moelle épinière, devait rester alitée la plupart du temps.

Aujourd'hui, grâce à l'implant dont elle a bénéficié, 'sa vie a complètement changé', selon ses mots. Elle qui végétait pendant la journée a pu reprendre ses études à l'université. Daniel, un autre patient, lui, a pu reprendre le ski alpin assis. Un plaisir indescriptible pour cette amateur de sports de glisse de 76 ans.

