Un homme jugé pour avoir filmé ses collègues dans leurs vestiaires

Le procès d'un homme qui avait caché une caméra dans les vestiaires de ses collègues femmes ...
Un homme jugé pour avoir filmé ses collègues dans leurs vestiaires

Un homme jugé pour avoir filmé ses collègues dans leurs vestiaires

Photo: KEYSTONE/QUENTIN DUCREST

Le procès d'un homme qui avait caché une caméra dans les vestiaires de ses collègues femmes a eu lieu mardi devant le Tribunal de police de Genève. Les faits se sont produits entre 2019 et le 31 mai 2021, à la Migros de la gare Cornavin.

L'homme âgé de 30 ans, qui avait été licencié après la découverte fortuite de la caméra par une collègue, a toujours reconnu avoir conservé certaines images pour se masturber. Sur les 37 plaignantes, une vingtaine était présente dans la salle d'audience. A l'époque des faits, qui ont débuté au moins en 2019, selon l'acte d'accusation, elles travaillaient toutes pour financer leurs études.

Peur, paranoïa, angoisses, méfiance envers les hommes: les plaignantes ont exprimé les conséquences encore actuelles de la découverte de cette violation répétée de leur intimité. De son côté, le prévenu, qui souffre de voyeurisme, a dit avoir pris conscience de ses actes grâce à une psychothérapie et ne plus considérer les femmes comme de seuls objets de désir. Le verdict sera rendu mercredi.

/ATS
 

Actualités suivantes

Ignazio Cassis loue l'amélioration des relations avec l'Italie

Ignazio Cassis loue l'amélioration des relations avec l'Italie

Suisse    Actualisé le 19.08.2025 - 14:57

La Suisse est « plus que prête » à accueillir un sommet sur l'Ukraine

La Suisse est « plus que prête » à accueillir un sommet sur l'Ukraine

Suisse    Actualisé le 19.08.2025 - 13:05

Mesures d'économie: les aéroports régionaux, touchés, se défendent

Mesures d'économie: les aéroports régionaux, touchés, se défendent

Suisse    Actualisé le 19.08.2025 - 11:43

71 postes déjà supprimés à l'Hôpital fribourgeois

71 postes déjà supprimés à l'Hôpital fribourgeois

Suisse    Actualisé le 19.08.2025 - 09:17

Articles les plus lus