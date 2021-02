Un homme aveugle des pilotes d'hélicoptère de l'armée avec un laser

Un homme de 35 ans a aveuglé les pilotes d'un hélicoptère de l'armée avec un pointeur laser mercredi. La police a retrouvé l'agresseur et l'a dénoncé au parquet du canton de Saint-Gall.

Les pilotes étaient en vol d'entraînement avec un Superpuma et un équipage de sept personnes, a indiqué samedi la police cantonale de Saint-Gall. À de plus de 2000 mètres d'altitude, les pilotes ont été aveuglés par un faisceau laser pendant plusieurs minutes.

Ils ont immédiatement informé la police. Environ une heure et demie plus tard, celle-ci a retrouvé l'agresseur, habitant dans la région de Sarganserland, et qui a admis les faits. La police a emmené avec le pointeur laser.

Les pilotes n'ont pas été blessés et ont pu faire atterrir l'hélicoptère en toute sécurité. La police a rappelé que l'impact d'un faisceau laser sur les yeux pouvait provoquer de graves blessures et entraîner des accidents. L'acte est punissable.

/ATS