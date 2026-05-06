Un homme atteint d'hantavirus soigné à Zurich

En Suisse, un homme a été testé positif au hantavirus. Il s'agit d'un homme qui était passager ...
Un homme atteint d'hantavirus soigné à Zurich

Un homme atteint d'hantavirus soigné à Zurich

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

En Suisse, un homme a été testé positif au hantavirus. Il s'agit d'un homme qui était passager à bord du navire de croisière sur lequel plusieurs cas d'hantavirus ont été recensés, indique mercredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Il est actuellement traité à l'Hôpital universitaire de Zurich (USZ), où il a été placé en isolement. Il a été testé positif au virus des Andes, un hantavirus présent en Amérique du Sud.

Les transmissions de ce virus d'une personne à une autre sont possibles mais uniquement en cas de contact étroit. L'OFSP estime qu'il est peu probable que d'autres cas surviennent en Suisset et qu'il existe donc pour l'heure aucun danger pour la population.

L'épouse de l'homme hospitalisé s'est placée en isolement pour des raisons de sécurité. Et les autorités cantonales cherchent à savoir s'il a eu des contacts avec d'autres personnes lorsqu'il était malade, précise l'OFSP.

/ATS
 

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