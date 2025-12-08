Un échafaudage de 80 mètres menace de s'effondrer à Zurich-Oerlikon

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Un échafaudage de 80 mètres de haut sur un chantier de construction à Zurich-Oerlikon menace de s'affaisser. En raison du danger imminent d'effondrement, la zone a été bouclée sur un vaste périmètre.

Un riverain a donné l'alerte dimanche après-midi en indiquant qu'un échafaudage menaçait de s'effondrer sur le chantier, précise lundi la police municipale zurichoise. Les forces d'intervention dépêchées sur place ont constaté que l'échafaudage d'environ 80 mètres de haut était endommagé et instable du côté de la Hagenholzstrasse.

Les ingénieurs spécialisés ont de leur côté jugé que l'échafaudage risquait de s'effondrer, en conséquence de quoi une partie de la zone a été bouclée par mesure d'urgence. Une enquête est en cours tandis que l'Institut forensique de Zurich, en collaboration notamment avec des spécialistes de la Suva, doit décider de la suite des opérations.

/ATS
 

