Un corps sans vie dans les décombres de la ferme de Bottens

Des ossements, identifiés comme étant ceux d’un homme, ont été retrouvés dans les décombres de la ferme de Bottens (VD) dévastée jeudi par un incendie. Des analyses sont en cours pour déterminer s’ils appartiennent à la personne disparue qui résidait dans le rural.

Le sinistre s’était déclaré vers 1h15 dans la nuit de mercredi à jeudi. Environ 380 animaux, principalement des bovins adultes ainsi que des veaux, ont péri dans l’incendie ou ont dû être euthanasiés ultérieurement.

Une personne qui se trouvait vraisemblablement dans le bâtiment détruit manque toujours à l’appel. Des analyses sont en cours pour déterminer si les ossements, identifiés comme étant ceux d’un humain de sexe masculin, lui appartiennent, a communiqué dimanche la police cantonale vaudoise.

Les investigations pour identifier les causes de l’incendie sont également toujours en cours. L’enquête est menée par les spécialistes du groupe incendie et de la brigade de la police scientifique de la Police de sûreté vaudoise avec l’appui des gendarmes, sous la direction du Ministère public.

L’Ecole des sciences criminelles a été mandatée par la procureure en charge de l’instruction pour faire une expertise et déterminer les causes du sinistre. Des compléments d’information seront apportés en fonction de l’avancée et des résultats de l’enquête.

/ATS