Un comité interpartis défend un service civil exceptionnel

Le service civil doit à nouveau être accessible uniquement aux personnes confrontées à de réels ...
Un comité interpartis défend un service civil exceptionnel

Un comité interpartis défend un service civil exceptionnel

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le service civil doit à nouveau être accessible uniquement aux personnes confrontées à de réels conflits de conscience. Un comité interpartis a défendu vendredi une révision qui 'corrige les dérives de ces dernières années'.

La nouvelle loi sur le service civil vise à appliquer de manière cohérente le principe constitutionnel selon lequel il n'y a pas de liberté de choix entre le service militaire et la protection civile d'une part, et le service civil d'autre part. Ce dernier doit cesser d'être 'une alternative équivalente ou même plus attrayante au service militaire ou à la PC', selon le comité.

De plus en plus de militaires quittent l'armée pour un service 'plus facile', ce qui affaiblit les effectifs de l'armée et de la protection civile. Mais, dans le contexte géopolitique actuel, la Suisse a besoin d'une armée efficace et d'une protection civile forte.

La nouvelle loi doit mettre un terme à cet exode massif. Les Suisses se prononceront le 14 juin.

/ATS
 

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