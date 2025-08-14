Un code de conduite pour les récoltes de signatures

Les collecteurs commerciaux de signatures pour les initiatives et les référendums pourraient ...
Un code de conduite pour les récoltes de signatures

Un code de conduite pour les récoltes de signatures

Photo: Keystone/ANTHONY ANEX

Les collecteurs commerciaux de signatures pour les initiatives et les référendums pourraient recevoir un code de conduite juridiquement non contraignant. Cette proposition émane de la Chancellerie fédérale après la découverte de milliers de signatures falsifiées.

Le code de conduite est en travail, a indiqué jeudi la Chancellerie fédérale à Keystone-ATS. Les entreprises de collecte de signatures devront s’engager à une autorégulation. Le projet est soumis à consultation jusqu’au 5 septembre. Ensuite, la Chancellerie fédérale informera sur les étapes suivantes.

Depuis novembre 2024, les cantons et les communes transmettent les irrégularités dans le cadre d'un système de signalement national. Cela porte ses fruits car les collectes peu sérieuses sont à un 'niveau beaucoup plus bas' qu'en 2024, note la Chancellerie.

Cette dernière examine ensuite toutes les signatures à la loupe et vérifie chaque feuille ainsi que chaque ligne de signatures individuellement. Elle contrôle également les signatures non valables pour voir si elles ne sont pas falsifiées.

/ATS
 

Actualités suivantes

Deux personnes sur trois en Suisse ont un quotidien plurilingue

Deux personnes sur trois en Suisse ont un quotidien plurilingue

Suisse    Actualisé le 14.08.2025 - 10:49

Un prêtre accusé d'avoir agressé sexuellement quatre mineurs

Un prêtre accusé d'avoir agressé sexuellement quatre mineurs

Suisse    Actualisé le 14.08.2025 - 10:37

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 20:26

Rösti « espère jusqu'à la fin » un accord sur le plastique

Rösti « espère jusqu'à la fin » un accord sur le plastique

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 19:19

Articles les plus lus

Un parapentiste chute mortellement à Fiesch (VS)

Un parapentiste chute mortellement à Fiesch (VS)

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 17:11

Rösti « espère jusqu'à la fin » un accord sur le plastique

Rösti « espère jusqu'à la fin » un accord sur le plastique

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 19:19

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 20:26

Un prêtre accusé d'avoir agressé sexuellement quatre mineurs

Un prêtre accusé d'avoir agressé sexuellement quatre mineurs

Suisse    Actualisé le 14.08.2025 - 10:37

Valais: un Roumain condamné pour proxénétisme

Valais: un Roumain condamné pour proxénétisme

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 13:53

Un parapentiste chute mortellement à Fiesch (VS)

Un parapentiste chute mortellement à Fiesch (VS)

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 17:11

Rösti « espère jusqu'à la fin » un accord sur le plastique

Rösti « espère jusqu'à la fin » un accord sur le plastique

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 19:19

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 20:26

Blatten à la recherche de nouvelles capacités hôtelières

Blatten à la recherche de nouvelles capacités hôtelières

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 11:59

Déficit moins élevé que prévu pour la Confédération en 2025

Déficit moins élevé que prévu pour la Confédération en 2025

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 12:23

Valais: un Roumain condamné pour proxénétisme

Valais: un Roumain condamné pour proxénétisme

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 13:53

Un parapentiste chute mortellement à Fiesch (VS)

Un parapentiste chute mortellement à Fiesch (VS)

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 17:11