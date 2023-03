Un cinquième corps retrouvé dans la villa d'Yverdon-les-Bains

Un cinquième corps a été découvert dans la villa d'Yverdon-les-Bains (VD) ravagée jeudi par les flammes. Il s'agit d'une des trois soeurs, qui n'avait pas encore été retrouvée jusqu'ici.

Le bilan définitif du drame passe désormais à cinq victimes. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit de trois filles de 5, 9 et 13 ans, ainsi que de leur maman de 40 ans et de leur papa de 45 ans, indique vendredi la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

Les causes du sinistre sont toujours indéterminées. D'après plusieurs témoins, une forte explosion a retenti jeudi vers 06h30, avant que la bâtisse ne prenne feu. Une vingtaine de pompiers sont intervenus sur place, mais sans parvenir à sauver les cinq personnes qui habitaient dans cette maison de la rue du Valentin, au sud de l'entrée du centre-ville de la cité thermale, non loin de l'hôpital.

L'enquête se poursuit

L'incendie, le plus meurtrier en Suisse romande depuis plus de 20 ans, a provoqué la stupeur à Yverdon. La Municipalité a notamment réagi jeudi par communiqué, affichant 'son émotion et sa tristesse.'

Une cellule de soutien psychologique a été mise sur pied. Parallèlement, les investigations se poursuivent, menées par les enquêteurs de la cellule incendie et la brigade de la police scientifique de la police de sûreté, sous l'égide du Ministère public. Pour contribuer à l'enquête, la police a lancé un appel à témoins.

/ATS