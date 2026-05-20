Un avocat réclame 8,2 millions d'euros pour une victime

L'avocat valaisan Sébastien Fanti a réclamé une indemnisation de 8,2 millions d'euros pour ...
Un avocat réclame 8,2 millions d'euros pour une victime

Un avocat réclame 8,2 millions d'euros pour une victime

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

L'avocat valaisan Sébastien Fanti a réclamé une indemnisation de 8,2 millions d'euros pour une Française gravement blessée lors de l'incendie du Constallation, à Crans-Montana (VS). Il a déposé sa requête auprès d'un tribunal parisien.

'Nous demandons deux millions d'euros à titre d'acompte pour couvrir les frais urgents, et le reste pour le reste de la vie de ma cliente', a déclaré M. Fanti dans une interview accordée jeudi à la Neue Zürcher Zeitung. Il avait déjà annoncé lundi sa saisine d'un tribunal parisien, sans toutefois préciser le montant de la demande.

Il s'agit d'un décompte provisoire établi par un expert, a précisé l'avocat dans l'interview. Il s'agit notamment d'une indemnisation pour l'atteinte à l'intégrité physique de la Française ainsi que pour sa perte de revenus. Sa cliente devra être soignée toute sa vie.

M. Fanti estime que la probabilité que la France verse cette somme à la jeune femme de 26 ans est élevée. 'La France tiendra la commune et le canton du Valais pour responsables, j’en suis certain', a-t-il également déclaré au journal. Au total, l’avocat représente, selon ses propres dires, 26 victimes et leurs proches.

La demande a été déposée auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (Civi) à Paris, a indiqué M. Fanti lundi. Elle est liée à une plainte pénale déposée le 1er avril auprès du ministère public valaisan. Le parquet valaisan a confirmé mardi à Keystone-ATS avoir reçu la plainte pénale. Celle-ci porte sur les infractions d’incendie par négligence, de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l’art de construire

/ATS
 

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