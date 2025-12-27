Un appartement en feu à Gossau: un mort retrouvé et des évacuations

Une personne a été retrouvée morte samedi soir dans un immeuble d'habitation à Gosssau (SG) ...
Photo: Kantonspolizei St. Gallen

Une personne a été retrouvée morte samedi soir dans un immeuble d'habitation à Gosssau (SG) après qu'un incendie s'est déclaré dans un immeuble d'habitation, a indiqué la police cantonale saint-galloise. Au total, 25 personnes ont été évacuées des 36 appartements.

L'identité du mort n'a pas encore été établie, a précisé la police dans un communiqué diffusé dans la nuit de samedi à dimanche. Les personnes évacuées ont été hébergées dans une salle de gymnastique, située à proximité.

Le feu a nécessité l'intervention d'un grand nombre de pompiers, de services de secours et de policiers, précise le texte.

/ATS
 

