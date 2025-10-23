Un Suisse condamné en Australie pour trafic de drogue

Un Suisse de 22 ans a été condamné vendredi à huit ans et huit mois de prison pour trafic de drogue en Australie, dont au moins quatre ans et dix mois ferme, selon la décision du juge en charge du dossier.

Le Genevois risquait la prison à vie pour avoir voyagé début janvier de Los Angeles à Melbourne avec une valise remplie de cocaïne. Il était depuis en détention préventive. Il n'a pas d'antécédents judiciaires, selon l'acte d'accusation que Keystone-ATS a pu consulter.

La police fédérale australienne avait inculpé le Suisse pour 'l'importation et la possession d'une quantité de cocaïne commerciale'. Selon l'acte d'accusation, les 21 kilos de poudre blanche contenus dans la valise représentaient près de 15 kilos de cocaïne pure.

Outre la grande quantité, le juge aussi pris en compte des facteurs tels que l'âge. 'Vous avez toute la vie devant vous', a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée par le tribunal. Le fait que le Suisse ait plaidé coupable a été interprété comme un signe de remords.

