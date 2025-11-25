Un Palestinien qui purifie l'eau avec des plantes primé à Genève

Le Palestinien Salah el Sadi, établi aux Etats-Unis, a lancé un système de purification des eaux avec des plantes pour réduire les nitrates et chlorines, notamment dans la bande de Gaza. Il a reçu mercredi un prix du Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP).

Blue Filter cherche à résoudre les problèmes d'accès à l'eau potable, tout en garantissant une approche durable. Sans électricité et produits chimiques, il s'appuie sur les propriétés de filtration bio dans les matières organiques.

Ce système est appliqué à la sécurité alimentaire, à la consommation humaine, la santé publique et pour diminuer les maladies liées à l'eau. Le projet-pilote est testé dans plusieurs communautés à moindre coût, notamment dans la bande de Gaza. Les efforts ont permis de retirer plus de 90% des nitrates et des chlorines.

En recevant le Prix de l'innovation en termes de sécurité mondiale, doté de 10'000 francs, M. el Sadi s'est dit 'honoré' par cette validation de la possibilité d'oeuvrer à la sécurité par des solutions naturelles. Blue Filter a été lancé 'pour protéger les plus vulnérables' et garantir un accès à l'eau potable 'sûr' et 'abordable', estime-t-il. Il veut désormais étendre la portée internationale du dispositif.

