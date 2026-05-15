Ukraine: la Suisse et d'autres pays soutiennent un tribunal spécial

Trente-six pays et l'UE ont annoncé leur intention d’adhérer à un nouvel accord partiel élargi ...
Ukraine: la Suisse et d'autres pays soutiennent un tribunal spécial

Ukraine: la Suisse et d'autres pays soutiennent un tribunal spécial

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Trente-six pays et l'UE ont annoncé leur intention d’adhérer à un nouvel accord partiel élargi établissant le Tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine, a annoncé vendredi le Conseil de l'Europe. La Suisse en fait partie.

Cette annonce a été faite lors de la réunion des ministres des affaires étrangères de l'institution à Chisinau, en Moldavie. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset, a salué dans un communiqué 'une étape décisive vers la mise en place concrète du Tribunal spécial et la reconnaissance des responsabilités pour l'agression contre l'Ukraine'.

Pour le Fribourgeois, ce tribunal spécial 'représente la justice et l'espoir. Il faut désormais donner suite à cet engagement politique en garantissant le fonctionnement et le financement' de cette cour.

La Suisse est représentée à Chisinau par le conseiller fédéral Ignazio Cassis.

/ATS
 

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