USA: les femmes perçues comme aussi intelligentes que les hommes

Les stéréotypes de genres évoluent. Aux Etats-Unis, les femmes sont désormais perçues comme aussi intelligentes que les hommes, voire davantage, selon une étude de chercheurs bernois et américains qui sont remontés jusqu'aux années 1940.

Les scientifiques de l'Université de Berne et de la Northwestern University (Etats-Unis), ont analysé seize sondages d'opinion nationaux réalisés entre 1946 et 2018 et portant sur plus de 30'000 personnes représentatives de la population.

En 1946, seuls 35% des sondés estimaient que les femmes étaient aussi intelligentes que les hommes. En 2018, 86% pensent que c'est le cas, selon cette étude publiée dans la revue American Psychologist. Et 9% sont d'avis que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Seuls 5% attribuent encore une plus grande intelligence aux hommes.

D'autres stéréotypes ont par contre la vie dure et n'ont guère évolué, a indiqué jeudi l'alma mater bernoise dans un communiqué. Les femmes sont toujours perçues comme ayant plus d'empathie et de sensibilité et les hommes davantage d'ambition et d'esprit de décision, ce qui constitue un handicap sur le marché du travail, note Sabine Sczesny, co-auteure de cette recherche.

/ATS