UNIGE: vers un diagnostic précoce de maladies neurodégénératives

Une étude de l'UNIGE ouvre la voie à un diagnostic plus précoce des maladies neurodégénératives ...
UNIGE: vers un diagnostic précoce de maladies neurodégénératives

UNIGE: vers un diagnostic précoce de maladies neurodégénératives

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Une étude de l'UNIGE ouvre la voie à un diagnostic plus précoce des maladies neurodégénératives. Pour la première fois, elle a établi la structure tridimensionnelle de dépôts de protéines anormales sur un patient vivant atteint d'amylose à transthyrétine (ATTR).

Cette maladie rare est provoquée par le mauvais repliement d'une protéine. Celle-ci s'accumule avec toxicité dans différents organes par des dépôts filamenteux, a expliqué lundi l'Université de Genève (UNIGE).

Ce mécanisme est similaire à celui observé dans d'autres maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson ou encore la sclérose latérale amyotrophique.

L'étude en collaboration avec l'Université de la Suisse italienne (USI), publiée dans la revue Nature Communications, a été menée à partir d'une biopsie cutanée du patient vivant. Jusqu'à présent, les travaux sur les fibrilles de l'ATTR portaient surtout sur des tissus prélevés chez des défunts.

Ils ne permettaient qu'une évaluation des dernières étapes de la pathologie. Les scientifiques dirigés par Andreas Boland de l'UNIGE et Giorgia Melli de l'USI ont pu oeuvrer sur le patient presque sans douleur pour celui-ci.

Une approche de pointe, la cryo-microscopie électronique, a abouti à l'établissement de la structure tridimensionnelle des fibrilles qui ont pu être suffisamment isolées dans l'échantillon de peau prélevé. Cette manoeuvre a permis de voir que les dépôts amyloïdes dans la peau sont presque conformes à ceux dans des organes plus difficiles d'accès, ajoute également l'UNIGE.

Pour la première fois, les fibrilles pourront être suivies à long terme. Le laboratoire de l'UNIGE souhaite à l'avenir l'appliquer à d'autres pathologies neurodégénératives, notamment Alzheimer ou Parkinson. A terme, 'une prise en charge personnalisée' pour les patients pourra être menée.

/ATS
 

Actualités suivantes

Décrue des demandes d'asile en 2025, nouvelle baisse prévue en 2026

Décrue des demandes d'asile en 2025, nouvelle baisse prévue en 2026

Suisse    Actualisé le 26.01.2026 - 10:48

Des porcs et porcelets meurent dans un incendie à Detligen (BE)

Des porcs et porcelets meurent dans un incendie à Detligen (BE)

Suisse    Actualisé le 25.01.2026 - 14:15

Postulat pour la création d'un établissement cantonal d'assurances

Postulat pour la création d'un établissement cantonal d'assurances

Suisse    Actualisé le 25.01.2026 - 09:16

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 24.01.2026 - 18:17

Articles les plus lus

Manifestations pro-kurdes à Sion vendredi et à Zurich samedi

Manifestations pro-kurdes à Sion vendredi et à Zurich samedi

Suisse    Actualisé le 24.01.2026 - 15:52

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 24.01.2026 - 18:17

Postulat pour la création d'un établissement cantonal d'assurances

Postulat pour la création d'un établissement cantonal d'assurances

Suisse    Actualisé le 25.01.2026 - 09:16

Des porcs et porcelets meurent dans un incendie à Detligen (BE)

Des porcs et porcelets meurent dans un incendie à Detligen (BE)

Suisse    Actualisé le 25.01.2026 - 14:15

L'UDC recommande le rejet de l'imposition individuelle

L'UDC recommande le rejet de l'imposition individuelle

Suisse    Actualisé le 24.01.2026 - 15:40

Manifestations pro-kurdes à Sion vendredi et à Zurich samedi

Manifestations pro-kurdes à Sion vendredi et à Zurich samedi

Suisse    Actualisé le 24.01.2026 - 15:52

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 24.01.2026 - 18:17

Postulat pour la création d'un établissement cantonal d'assurances

Postulat pour la création d'un établissement cantonal d'assurances

Suisse    Actualisé le 25.01.2026 - 09:16

La Suisse se dégrade, prévient le président de l'UDC

La Suisse se dégrade, prévient le président de l'UDC

Suisse    Actualisé le 24.01.2026 - 11:15

Crans-Montana: l'Italie rappelle son ambassadeur à Berne

Crans-Montana: l'Italie rappelle son ambassadeur à Berne

Suisse    Actualisé le 24.01.2026 - 12:13

L'UDC recommande le rejet de l'imposition individuelle

L'UDC recommande le rejet de l'imposition individuelle

Suisse    Actualisé le 24.01.2026 - 15:40

Manifestations pro-kurdes à Sion vendredi et à Zurich samedi

Manifestations pro-kurdes à Sion vendredi et à Zurich samedi

Suisse    Actualisé le 24.01.2026 - 15:52