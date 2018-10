UDC, PLR et PS accusés par Gerhard Pfister de bloquer les réformes

La Suisse doit retrouver le chemin de la mesure et du centre, souligne samedi le président du PDC Gerhard Pfister. A un an, jour pour jour, des prochaines élections fédérales, il s'en est pris aux autres partis gouvernementaux qu'il accuse de bloquer les réformes.

Face aux délégués démocrates-chrétiens réunis à Lucerne, Gerhard Pfister a critiqué l'attitude sceptique de l'UDC, d'une partie du PLR et du PS après le compromis obtenu aux Chambres fédérales sur la réforme de la prévoyance vieillesse et la réforme fiscale 17. Ces trois partis 'ne savent plus faire de la politique pragmatique. Ils s'accommodent des dégâts que subiront l'AVS et l'économie suisse' en cas de refus de la réforme par le peuple suisse, a-t-il dénoncé.

Pour le projet fiscal 17

Un 'non' au paquet qui lie les deux réformes ferait fuir les entreprises étrangères ayant leur siège en Suisse, a prévenu le président du PDC. Au final, les cantons seraient forcés de baisser la fiscalité des entreprises pour les retenir sur leur sol. La classe moyenne subirait une hausse d'impôts pour compenser ces exonérations.

'Le PDC est le seul parti uni et attaché au projet fiscal 17. Ceux qui le combattent mettent en danger la prospérité (...) en Suisse', a déclaré Gerhard Pfister.

Le Zougois a aussi vanté les mérites de l'initiative du PDC pour un frein aux coûts de la santé, dont la récolte de signatures commence samedi. 'Le frein à l'endettement a apporté à la Suisse des finances saines ces dernières années. Notre initiative va apporter exactement la même chose à notre système de santé.' Et d'ajouter que le PDC est le seul parti au centre et à droite ayant eu le courage de lancer une initiative populaire pour résoudre ce problème.

Doris Leuthard, 'double' ministre

Le président du parti a aussi rendu hommage au travail réalisé par la conseillère fédérale Doris Leuthard en douze ans de mandat. L'Argovienne est 'une des plus fortes personnalités au Conseil fédéral' dans l'histoire de la Suisse. 'Oui, Doris, tu as façonné la Suisse', a dit Gerhard Pfister. Et de rendre hommage à sa faculté à 'créer des majorités, là où des blocs immuables se faisaient face'.

Faisant allusion aux propos de représentants de l'UDC, Gerhard Pfister a conclu: 'le PDC n'a peut-être qu'un siège au Conseil fédéral avec toi, mais deux dans les faits, alors que d'autres partis ont deux sièges au Conseil fédéral, mais prétendent parfois n'avoir qu'un demi-conseil fédéral.' Doris Leuthard a eu droit à une 'standing ovation' de remerciement des délégués présents.

