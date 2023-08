Tunnel du Gothard rouvert pour 90 trains marchandises par jour

Quelque 90 trains de marchandises pourront circuler chaque jour dans le tunnel de base du Gothard dès mercredi prochain, annoncent les CFF. S'y ajouteront 20 convois via la ligne de faîte (panoramique), soit un total de 110 trains marchandises par l'axe du Gothard.

Comme annoncé lundi, l'ex-régie fédérale fera repartir progressivement le 23 août le trafic marchandises à travers le tube est du Gothard, 13 jours après le déraillement d'un convoi qui a fait de gros dégâts et entraîné la fermeture du tunnel.

'Les travaux de déblaiement du tube est non endommagé avancent bien et rapidement', indiquent vendredi les CFF. La porte de la diagonale, essentielle pour la sécurité du trafic et fortement endommagée, a été remplacée par une porte mobile.

Pour le trafic voyageurs, par la ligne de faîte, l'offre sera améliorée dès le 24 août. Il y aura plus de places assises.

/ATS