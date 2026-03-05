Trop de biodéchets et de plastique dans les poubelles des Vaudois

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Les poubelles des Vaudois contiennent trop de biodéchets et de plastiques. Selon une étude, 19,5% du poids annuel des ordures ménagères pourrait être valorisé, au lieu d'être incinéré. Pour y remédier, le Conseil d'Etat entend renforcer le tri et le recyclage.

Le canton de Vaud a pour la première fois mené une analyse détaillée de la composition des ordures vaudoises. L'étude a été menée fin 2024 auprès de 23 communes du canton. En tout, plus de 2300 sacs ont été ouverts et triés manuellement, annonce jeudi le canton.

L'analyse révèle que les biodéchets - déchets alimentaires et de jardin - représentent près d'un tiers des ordures collectées (28,8% du poids total d'un sac), devant les matières plastiques (19,5%).

Chaque Vaudois jette en moyenne 35,7 kilos de biodéchets alimentaires par an, dont 15,8 kilos sont encore comestibles, ce qui constitue du gaspillage alimentaire. A cela s'ajoutent 21,2 kilos d'emballages plastiques. Il existe un gros potentiel de valorisation inexploité. Cela représenterait 19,5% du poids annuel des ordures.

/ATS
 

