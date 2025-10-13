Troisième correction du Rhône: lignes directrices adoptées

Le Conseil d’Etat valaisan a adopté 17 lignes directrices fixant le cadre de la révision de la 3e correction du Rhône. Si la démarche est soutenue par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), son coût global n'est pour l'heure pas articulé.

Afin de répondre au souhait du Parlement- notamment d'un postulat urgent adopté en mai 2024 - et de donner un cadre aux travaux de révision, le Service des dangers naturels (SDANA) a élaboré 17 lignes directrices.

'Elles définissent les fondamentaux du projet dans le contexte actuel et les principes essentiels qui devraient être suivis pour assurer une réalisation rapide et efficiente de la sécurisation de la plaine contre les inondations', précise le Conseil d'Etat dans un communiqué diffusé lundi.

Au cas par cas

Appliquant les principes de la gestion intégrée des risques, ces lignes directrices s’appuient sur le plan d’aménagement de 2016 en intégrant l’évolution des bases hydrologiques et de certaines exigences fédérales, la prise en compte explicite du changement climatique et une meilleure conciliation entre sécurité, agriculture et environnement. Les objectifs de protection seront déterminés secteur par secteur en fonction de la population menacée et des biens à protéger.

Les calculs de débits révisés intègrent dorénavant les effets du changement climatique, les capacités de rétention offertes par les aménagements hydroélectriques et par des possibilités de débordements contrôlés dans la plaine. La révision de ces débits conduira à l’actualisation des cartes de danger et à leur homologation.

Tenir compte de multiples intérêts

Par ailleurs, l’emprise du projet sur les sols n’est plus fixée de manière définitive, mais elle sera déterminée progressivement en fonction des objectifs de protection révisés, des nouveaux débits et des exigences fédérales en matière de surfaces d’assolement (SDA). La solution retenue devra préserver au mieux les intérêts sécuritaires, écologiques et agricoles.

Ces lignes directrices ont été examinées par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) qui a confirmé son soutien de principe, en rappelant qu’en fonction des adaptations à venir, le cadre financier fédéral pourrait être réexaminé, après validation des lignes directrices. Jusque-là, le développement des mesures prioritaires se poursuivra selon le planning établi.

Critiques socialistes

Dans un communiqué de presse diffusé lundi, le Parti socialiste du Valais romand a souligné 'l'absence de financements garantis par la Confédération. Le PSVR critique vivement cette situation, qui met en danger une protection rapide et efficace de la population.'

Ces lignes directrices seront également transmises à la Commission de gestion du Grand Conseil et à sa Commission thématique de l'équipement et des transports. Elles guideront les travaux de la révision qui devrait s’achever en 2026.

/ATS