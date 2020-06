Trois nouveaux bébés crocodiles sacrés naissent à Aquatis

Fait plutôt rare en Europe, trois nouveaux crocodiles sacrés sont nés jeudi à l'aquarium-vivarium Aquatis à Lausanne. Il s'agit de trois femelles. Depuis 2016, ce sont désormais 17 petits de cette espèce en forte diminution dans le monde qui ont vu le jour.

Aquatis est un des seuls vivariums à avoir un couple de crocodiles sacrés, ou crocodiles d'Afrique de l'Ouest, que l'on ne confond plus officiellement depuis 2011 avec le crocodile du Nil, et le seul à en élever. C'est une espèce propre, dont le nombre de représentants a fortement diminué. De plus d'un million en 1946, il en resterait entre 2500 et 3500 aujourd'hui, a expliqué à Keystone-ATS Michel Ansermet, directeur du grand aquarium lausannois.

Sur 21 oeufs, cinq seulement avaient été incubés et trois ont donné des naissances, précise-t-il. Une première femelle est sortie de sa coquille à la mi-journée, une autre a pointé son museau peu après et la 3e devait sortir d'ici la fin de la journée.

Visibles cet automne

Elles mesurent environ 30 centimètres et pèsent moins de 50 grammes. Adultes, elles peuvent atteindre plus de trois mètres.

Le public devra toutefois se montrer patient. Les reptiles ne seront visibles qu'à partir d'octobre ou novembre. Aquatis n'a en effet pas de nurserie visible, relève M. Ansermet.

Sur les 17 bébés crocodiles sacrés nés à Lausanne, huit ont déjà été placés dans d'autres parcs animaliers, notamment en Tchéquie. Avec les trois naissances de jeudi, il y en a encore neuf à Aquatis. Certains seront prochainement envoyés au Danemark, précise le zoologue, spécialiste des reptiles venimeux et des crocodiles.

/ATS