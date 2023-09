Trois fois plus d'arnaques par téléphone en 2023, campagne lancée

Les arnaques par téléphone en Suisse sont trois fois plus nombreuses cette année qu'en 2022, alertent les polices et les spécialistes de la prévention. Une campagne nationale de sensibilisation est lancée.

Les principales cibles des escrocs sont les citoyens d'un certain âge, souvent seuls, relèvent jeudi la Prévention suisse de la criminalité et les Corps de police cantonaux et municipaux, à l'origine de la campagne. Les arnaqueurs, cette année, ont réussi à ce jour à soutirer 8 millions de francs aux victimes.

Parmi les techniques figurent le coup du (faux) neveu, les appelants se faisant passer pour des membres de la famille en situation de détresse dans le but de se faire verser de l'argent.

Quelque 2800 'appels choc' - technique du 'neveu' ou divers dérivés - ont été enregistrés cette année. Le principe est toujours le même: plonger l'appelé dans un état de stress émotionnel, via une fausse nouvelle, et le pousser ainsi à payer.

/ATS