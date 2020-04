Trois femmes élues en Ville de Genève avec la PDC Marie Barbey

Deux jours après le scrutin, la composition des exécutifs de toutes les communes genevoises est connu. En Ville de Genève, les quatre candidats roses et verts confirment leur position en tête au second tour, rejoints par la PDC Marie Barbey.

Le socialiste Sami Kanaan, seul conseiller administratif sortant de la première ville du canton à se représenter, est le mieux élu avec 18'054 voix. Il est suivi par Christina Kitsos (17'438) puis les Verts Frédérique Perler (15'872) et Alfonso Gomez (14'694). Marie Barbey (13'165) permet au PDC de conserver son siège, actuellement détenu par Guillaume Barazzone.

Arrivée sixième au premier tour, avec 525 suffrages d'écart sur le PLR Simon Brandt, la démocrate-chrétienne le devance finalement de 1440 voix. Faute de programme commun, Marie Barbey refusait de s'allier au MCG et à l'UDC comme le demandait le candidat PLR afin de contrer la gauche. Son élection permet à la Ville de Genève d'avoir, pour la première fois, un exécutif à majorité féminine.

Perte à l'extrême gauche

L'élection d'un second vert au conseil administratif se fait au détriment de l'extrême gauche. Partis séparément, Maria Perez, du Parti du travail, et Pierre Bayenet, d'Ensemble à Gauche, arrivent en septième (10'397 voix) et huitième position (8802). Le taux de participation s'est élevé à 27,94% en Ville de Genève.

Le second tour de l'élection des conseils administratifs, des maires et des adjoints a eu lieu dimanche dans 21 communes genevoises sur 45. Les résultats définitifs ne sont tombés que mardi. En raison de l'épidémie due au coronavirus, des mesures sanitaires particulières ont été mises en place pour le dépouillement.

