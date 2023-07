La police argovienne a découvert trois cadavres jeudi dans un garage à Uerkheim (AG). L'un de ses porte-parole confirme à Keystone-ATS une information révélée par le site en ligne de 20 Minuten.

On ignore pour l'instant les causes et les circonstances de ce drame. La police n'a toutefois pas lancé de recherches pour retrouver un éventuel meurtrier, indique-t-elle.

/ATS