Trois conseillers fédéraux pour accueillir le pape en juin

Lors de son passage à Genève le 21 juin, le pape François sera accueilli par le président de la Confédération Alain Berset, ainsi que par les conseillers fédéraux Ignazio Cassis et Doris Leuthard. Sa visite se terminera par une grande messe publique à Palexpo.

Le président du Conseil national Dominique de Buman et une délégation des autorités genevoises seront également présents à l'arrivée du pape à l'aéroport de Genève, précise mardi le Département fédéral de l'intérieur (DFI) dans un communiqué. Une rencontre est prévue entre le pape et M. Berset, et une autre avec MM. Cassis et de Buman.

Le pape François se rendra ensuite au Conseil œcuménique des Eglises à Genève, qui fête le 70e anniversaire de sa fondation. Il sera accompagné par le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Plusieurs hauts représentants de la Secrétairerie d'Etat du Saint-Siège sont également attendus, souligne le communiqué.

Le dernier pape à être venu en Suisse est Jean Paul II qui avait fait une visite pastorale en juin 2004 à Berne. Près de 70'000 fidèles avaient assisté à la messe que le souverain pontife avait conduite sur la prairie de l'Allmend, en périphérie de la ville. Jean Paul II s'était aussi rendu à Genève en 1982 pour une visite aux organisations internationales.

