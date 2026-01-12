Trois candidats en lice pour le Conseil d'Etat vaudois

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Trois candidats s'affronteront le 8 mars lors de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois. Le PS Roger Nordmann, l'UDC Jean-François Thuillard et l'élue de la gauche radicale Agathe Raboud Sidorenko tenteront de succéder à la conseillère d'Etat Rebecca Ruiz.

Aucune candidature surprise n'a surgi avant la clôture du délai pour le dépôt des listes lundi. Si un second tour s'avère nécessaire, il se tiendra le 29 mars prochain.

Pour l'essentiel, l'élection prendra la forme d'un affrontement gauche-droite entre les candidats socialiste et UDC. Roger Nordmann, ancien poids lourd du Parlement fédéral et spécialiste des questions énergétiques, espère conserver le deuxième siège PS au gouvernement vaudois. Il part avec les faveurs de la cote, et a reçu le soutien des Verts.

Député et ex-président du Grand Conseil, l'UDC Jean-François Thuillard est son principal rival. Cet agriculteur, actuellement syndic de Froideville, va mettre en avant ses origines terriennes et son expérience politique locale et cantonale. Il est soutenu par le PLR et le Centre.

/ATS
 

