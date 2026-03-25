Trois ans de prison pour un policier bâlois tabasseur

Un policier bâlois écope de trois ans et trois mois de prison pour avoir tabassé deux requérants ...
Trois ans de prison pour un policier bâlois tabasseur

Trois ans de prison pour un policier bâlois tabasseur

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Un policier bâlois écope de trois ans et trois mois de prison pour avoir tabassé deux requérants d'asile en février et en mars 2023. La Cour pénale de Bâle-Ville l'a reconnu coupable de mises en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles graves et abus de fonction.

Dans leur jugement rendu mercredi, les juges ont suivi les exigences du Ministère public sur toute la ligne. La défense avait réclamé l'acquittement du prévenu âgé de 34 ans, suspendu de ses fonctions. Ce dernier avait contesté les accusations portées contre lui.

Les faits reprochés se sont produits à Bâle dans un véhicule de patrouille lors d'un contrôle d'identité ainsi qu'au poste de police. Le jugement n'est pas encore entré en force. Il peut faire l'objet d'un appel.

/ATS
 

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