Tribunal cantonal: Le garde-chasse valaisan n'a violé aucune loi

Un garde-chasse valaisan accusé d'avoir détenu sans autorisation deux aiglons et de les avoir maltraités a été acquitté par le tribunal cantonal. Celui-ci estime que la prise en charge des deux oiseaux n'a violé aucune loi.

Il était reproché au garde-chasse d'avoir détenu dans son écurie, entre le 5 et 23 juillet 2018, un aiglon royal, par moments deux, sans l'autorisation cantonale requise et alors que l'ordre lui avait été donné de transférer les animaux le plus rapidement possible. En première instance, le Tribunal du district de Sion avait condamné l'homme aujourd'hui âgé de 57 ans à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 330 francs, avec sursis.

Mais pour la Cour de seconde instance, le garde-chasse n'a ni violé la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages ni celle sur la protection des animaux, indique-t-elle mardi dans un communiqué. Elle l'a donc acquitté.

/ATS