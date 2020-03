Tri pas nécessaire pour les personnes infectées

Le ramassage des ordures continue de bien fonctionner en Suisse malgré la pandémie. Le tri des déchets n'est en revanche plus nécessaire pour les personnes ou les foyers infectés.

Pour l'instant, seule la ville de Bienne a suspendu son ramassage de déchets recyclables comme le papier ou le verre jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit pour cette ville de continuer de pouvoir concentrer ses forces pour assurer à long terme le ramassage des ordures et des déchets verts.

En ville de Fribourg par exemple, le personnel a noté une augmentation des déchets PET, verre et alu dans les points de récolte dans les quartiers, a expliqué à Keystone-ATS Delphine Marbach, porte-parole de la ville.

Ramassage plus rapide

Le ramassage s’effectue lui 'plus rapidement que d’habitude, en raison de la réduction du trafic et du volume de papier à récolter'. La situation s'explique par l'essor du télétravail, la fermeture des administrations, magasins et restaurants depuis l'éclatement de la crise sanitaire.

A Genève, il est demandé à la population de ne pas se débarrasser de ses déchets encombrants et de ses déchets de jardin tandis qu'un groupe de travail se réunit régulièrement pour faire le point.

Dans le canton de Vaud, le Conseil d'Etat préconise l'ouverture des déchetteries, mais certaines communes les ont fermées. Dans tous les cas, elles ne devraient être fréquentées qu'en cas de stricte nécessité avec un système d'accès au compte-goutte.

Précautions

De son côté, l'Office fédéral de l'environnement et PET Recycling Suisse égrène quelques recommandations pour exclure tout risque d'infection. Car selon les connaissances actuelles, le coronavirus peut rester actif sur des matériaux à surfaces lisses dans des conditions idéales.

Dans les ménages où vivent des personnes malades ou en quarantaine, la séparation des déchets ne sert à rien: ceux-ci peuvent donc tous être jetés dans les mêmes poubelles.

Pour éviter tout rassemblement, les déchets ne devraient être amenés aux points de collecte qu'en cas d'absolue nécessité. Les contenants qui ne recèlent aucun résidu de nourriture ou de boisson périssable devraient être gardés temporairement à la maison, si possible.

/ATS