Trésor romain découvert dans une forêt à Pratteln (BL)

Un trésor romain comptant 293 pièces en argent a été découvert dans une forêt à Pratteln (BL). L'argent aurait été enterré par son propriétaire peu après l'an 180 après J.C., pour le mettre à l'abri des voleurs.

La trouvaille a été réalisée cet été par un amateur bénévole, a communiqué lundi le service d'archéologie de Bâle-Campagne. C'est l'une des plus importantes du genre effectuées en Suisse.

Les pièces sont en excellent état. La plus ancienne a été frappée sous le règne de l'empereur Néron (54-68 après J.C.), mais la plupart datent du 2e siècle. Leur valeur totale correspond environ à la moitié ce que gagnait un légionnaire en une année.

Pratique pas inhabituelle

Le lieu où a été enterré le magot n'a rien de particulier. Mais à l'époque, il devait y avoir quelque chose permettant à son détenteur de remettre la main dessus, par exemple un grand arbre ou une pierre. Etant donné qu'il n'existait pas encore de banques, conserver sa fortune de cette manière n'avait rien d'inhabituel.

Reste que l'on ignore pourquoi les pièces n'ont finalement jamais été déterrées. On ne sait pas non plus où leur possesseur vivait. Il existe deux vestiges de domaines romains connus à Pratteln, l'un situé près du centre de la ville. Depuis ce dernier, le propriétaire des espèces aurait eu sa cachette toujours en vue.

