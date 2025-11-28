Treize enfants supplémentaires de Gaza sont arrivés en Suisse

Vendredi, treize nouveaux enfants blessés de Gaza, ainsi que 51 membres de leurs familles, ...
Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Vendredi, treize nouveaux enfants blessés de Gaza, ainsi que 51 membres de leurs familles, ont atterri à Genève et à Zurich, en provenance d'Amman, en Jordanie. Ils seront accueillis dans huit cantons différents pour être soignés.

Les enfants et leurs accompagnants ont été transportés en Suisse à bord d'un avion médicalisé exploité par la compagnie scandinave SAS, dans le cadre d'un accord avec les autorités norvégiennes, indique le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Le vol a été encadré par le Service de transport aérien de la Confédération (STAC) et des experts médicaux norvégiens se trouvaient à bord.

Avant leur entrée en Suisse, les personnes évacuées ont fait l’objet d’un examen de sécurité approfondi de la part des autorités suisses et des autorités israéliennes, assure le SEM.

Les enfants seront répartis dans des hôpitaux des cantons de Bâle-Ville, Fribourg, Genève, Grisons, Jura, Tessin, Vaud et Valais. Ils ont besoin de soins spécifiques, qu'ils ne pouvaient recevoir à Gaza.

/ATS
 

