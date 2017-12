Train évacué à Rorschach (SG) à cause d'une mallette

Un train a été évacué mardi soir à Rorschach (SG) à cause d'une mallette remplie de couteaux. Une cinquantaine de personnes se trouvaient dans le convoi. Un cuisinier amateur avait oublié ses couteaux dans le train.

La mallette suspecte a été découverte vers 21h00. Elle portait une inscription en allemand signifiant 'Attention dangereux - Arme' ('8-tung Gefährlich - Waffe'), a indiqué la police cantonale st-galloise.

La police a donc décidé de faire évacuer le train. Les policiers ont ensuite fouillé le convoi. Le propriétaire de la mallette a pu être identifié et retrouvé le soir même. Il habite le canton des Grisons et a expliqué aux enquêteurs qu'il avait oublié sa mallette en sortant de train à Landquart (GR) et que l'inscription servait de mise en garde pour ses enfants.

/ATS