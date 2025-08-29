Toutes les opérations dans le Valais romand s'effectueront à Sion

Le Conseil d’Etat a validé le nouveau concept médico-soignant du Centre hospitalier du Valais romand. Un rapport indépendant confirme la possibilité de regrouper sur le site de Sion toute l'activité opératoire du CHVR dès 2027 et la médecine aiguë dès 2035.

Ce regroupement est notamment lié à la mise en service, lors du second semestre 2027, de la nouvelle extension de l'hôpital de Sion.

A terme, Sierre et Martigny accueilleront la médecine de la personne âgée, la réadaptation, des consultations ambulatoires et une permanence médicale, selon le rapport présenté vendredi à la presse.

La direction générale de l’Hôpital du Valais (HVS) sera transférée à Sierre. Martigny deviendra le pôle des soins palliatifs du Valais romand. Le site de St-Amé à St-Maurice accueillera une unité de soins de transition ainsi que des lits d’attente, et deviendra un EMS à mission cantonale, spécialisé en psychogériatrie.

Quant au site de Malévoz, à Monthey, il assurera la psychiatrie et psychothérapie de l’adulte, la psychiatrie ambulatoire et communautaire.

