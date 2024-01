Tous les chevreuils du cimetière du Hörnli (BS) iront dans le Jura

Tous les chevreuils qui vivent encore dans le cimetière du Hörnli, à Riehen (BS) près de Bâle, seront capturés et relâchés dans le canton du Jura. Vingt et une bêtes avaient déjà été transférées dans le Jura au début de l'année passée.

Le transfert des 21 chevreuils au début de 2023 s'est bien passé. Les bêtes restantes dans le cimetière vont donc aussi prendre le chemin du Jura. Elles seront capturées entre le 31 janvier et le 13 mars, ont indiqué mercredi le département des travaux publics de Bâle-Ville et la Fondation Franz Weber.

Le transfert des chevreuils restant dans le cimetière sera à nouveau effectué par la Fondation Franz Weber sous la direction de Claude Fischer, un spécialiste de la faune sauvage de la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (HEPIA), précisent les autorités bâloises. L'Office fédéral de l'environnement a examiné le projet et délivré une autorisation.

Un des plus grands cimetières de Suisse

Le cimetière du Hörnli est l'un des plus grands de Suisse, avec un peu plus de 50 hectares. Une soixantaine de chevreuils y ont été recensés. Ce nombre est jugé trop élevé compte tenu de l'espace à disposition et pour l'état de santé des cervidés.

Dans un premier temps, les autorités bâloises ont décidé d'abattre les chevreuils. Une autorisation de tir a été délivrée. Cette mesure a suscité une très vive opposition, notamment de la part de la Fondation Franz Weber. Une pétition a recueilli près de 80'000 signatures. Un accord a finalement été trouvé avec le canton du Jura pour le transfert des cervidés.

/ATS