Tireur arrêté après s'être retranché chez lui à Regensdorf (ZH)

Plusieurs coups de feu ont été tirés mardi au petit matin à Regensdorf (ZH). La police est ...
Tireur arrêté après s'être retranché chez lui à Regensdorf (ZH)

Tireur arrêté après s'être retranché chez lui à Regensdorf (ZH)

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Plusieurs coups de feu ont été tirés mardi au petit matin à Regensdorf (ZH). La police est intervenue en grand effectif. Elle a pu finalement arrêter le tireur présumé en cours de matinée après avoir localisé son appartement. Personne n'a été blessé.

Des voisins ont signalé les coups de feu à la police vers 04h15. Les forces d'intervention arrivées rapidement ont également entendu des tirs, précise à Keystone-ATS une porte-parole de la police cantonale zurichoise.

Les policiers de l'unité spéciale ont localisé l'appartement du tireur présumé et sont entrés en contact avec lui. Le tireur a suspendu ce contact durant un certain temps, mais la police a pu finalement arrêter le suspect, près de cinq heures après l'alerte. L'intervention est terminée, précise la porte-parole. Les circonstances et les motifs des faits sont encore inconnus.

/ATS
 

Actualités suivantes

Crans-Montana: le 15e prévenu a choisi de coopérer

Crans-Montana: le 15e prévenu a choisi de coopérer

Suisse    Actualisé le 14.07.2026 - 09:57

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 13.07.2026 - 21:35

L'auteur du féminicide de Faido (TI) était l'ex-mari de la victime

L'auteur du féminicide de Faido (TI) était l'ex-mari de la victime

Suisse    Actualisé le 13.07.2026 - 16:29

Zermatt: deux alpinistes ont chuté mortellement au Cervin

Zermatt: deux alpinistes ont chuté mortellement au Cervin

Suisse    Actualisé le 13.07.2026 - 15:49

Articles les plus lus

Le camping sauvage en Suisse obéit à des règles strictes

Le camping sauvage en Suisse obéit à des règles strictes

Suisse    Actualisé le 13.07.2026 - 09:23

Crans-Montana: le 15e prévenu entendu mardi

Crans-Montana: le 15e prévenu entendu mardi

Suisse    Actualisé le 13.07.2026 - 09:49

Au zoo de Zurich, le koala est le champion de la détente

Au zoo de Zurich, le koala est le champion de la détente

Suisse    Actualisé le 13.07.2026 - 13:07

Zoug: la démolition d'une maison dévoile une publicité monumentale

Zoug: la démolition d'une maison dévoile une publicité monumentale

Suisse    Actualisé le 13.07.2026 - 14:25