Tempête Burglind: la Suisse se réveille et compte les dégâts

La Suisse s'est réveillée jeudi matin avec la gueule de bois, après le passage de la tempête Burglind. Alors que les trafics routier et ferroviaire ont repris normalement sur les grands axes, les premières estimations des dégâts atteignent déjà plus de dix millions.

Certains trains ne circulaient pas en matinée au nord-ouest du pays à cause de dégâts provoqués par la tempête, comme entre Glovelier (JU) et La Chaux-de-Fonds (NE). Des bus les remplaçaient. Le trafic ferroviaire souffrait aussi en tout début de matinée au nord du Tessin, où Burglind a amené de la neige mercredi, avant un retour à la normale.

Certains trains régionaux étaient également supprimés dans les cantons de Berne et de Soleure. La ligne ferroviaire du Gothard demeurait par ailleurs fermée en plusieurs endroits à cause du danger d'avalanches consécutif au passage de la tempête. Aux cols de la Furka et de l'Oberalp, tant les voitures que les trains ne circulaient pas pour une durée indéterminée.

Le trafic routier a repris normalement sur les grands axes. De nombreuses petites routes et tronçons de routes cantonales restaient cependant fermées à la circulation pour cause de chute d'arbres, d'enneigement ou de dommages divers. En Suisse romande, c'était surtout le cas en Valais et autour du Chasseral (BE).

Dans le canton de Berne, quelque 4500 ménages restaient sans électricité. La veille, environ 40'000 foyers approvisionnés par les BKW (ex-Forces motrices bernoises), onyx et La Goule en avaient été privés, avant un quasi-retour à la normale en fin d'après-midi. Quelque 10'000 ménages du Val-de-Travers (NE) avaient aussi connu des coupures de courant, résorbées après quelques heures.

Des dizaines de millions

Dans le seul canton de Berne, sans doute le plus frappé par la tempête Burglind - ou Eleanor, les vents ont occasionné des dégâts estimés entre 6 et 10 millions de francs par l'Assurance immobilière Berne (AIB). Celle-ci dénombre jusqu'à 5000 cas, a-t-elle indiqué à la radio alémanique SRF. Son homologue zurichoise a, elle, reçu environ 800 annonces et estime les dommages à plus de deux millions.

L'assureur français Axa juge que pour elle les dégâts occasionnés en Suisse par la tempête Burglind se montent à plus de deux millions de francs. Un chiffre qui pourrait continuer à croître, sans égaler toutefois le niveau de celui de 1999, après le passage de la tempête Lothar.

Dans un communiqué jeudi, la filiale helvétique dit s'attendre à 600 déclarations de sinistres. Elle en a déjà reçu 120.

/ATS