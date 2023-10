Températures estivales à certains endroits de Suisse

Certaines régions de Suisse ont connu une journée estivale dimanche. Peu après midi, la station de mesure de Fahy (JU) a enregistré des températures supérieures à 25 degrés, écrit SRF Meteo sur X (anciennement Twitter).

Dimanche et lundi, selon SRF Meteo, les températures maximales étaient attendues entre 22 et localement même 26 degrés, ce qui est nettement plus élevé que la moyenne à cette période de l'année. La norme d'octobre pour Berne est de 14 degrés, selon SRF Meteo. Au sud également, les températures atteignent 27 à 30 degrés en certains endroits, ce qui constitue un record pour la saison.

Dès la première semaine d'octobre, des records de température ont été battus en Suisse. A Lucerne par exemple, 27 degrés ont été mesurés le 3 octobre, alors que le précédent record était de 26,6 degrés. Les stations de mesure de Wädenswil (ZH) et de Berne ont également enregistré de nouveaux plus hauts.

L'année dernière, la Suisse a connu le jour d'été le plus tardif depuis le début des mesures: le 30 octobre, 25,4 degrés ont été mesurés à Coire.

/ATS