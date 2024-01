Supprimer les rentes pour enfants dans l'AVS

Les retraités ayant à charge des enfants de moins de 18 ans ou des jeunes entre 18 et 25 ans en formation ne doivent plus recevoir de rente pour enfant. La commission compétente du National veut supprimer ces rentes dans l'AVS et la prévoyance professionnelle.

Les bénéficiaires actuels ne sont pas concernés. Les rentes de survivants et celles pour enfants versées en cas d'invalidité seraient conservées. De plus, elles continueraient d'être versées à l'âge de l'AVS.

La commission de la sécurité socialedu National a déposé par 16 voix contre 9 une motion en ce sens, souhaitant ainsi éliminer les discriminations de manière ciblée, indiquent vendredi les services du Parlement. En contrepartie, il convient de prévoir des prestations complémentaires pour les retraités et les retraitées ayant besoin d’un soutien financier supplémentaire en raison d’enfants qu’ils ou elles ont à leur charge.

/ATS