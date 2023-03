Suisses de l'étranger: pour le maintien de la libre circulation

Le Conseil des Suisses de l'étranger a adopté vendredi un manifeste destiné au Parlement fédéral, qui sortira des urnes cet automne. Il demande notamment le maintien de la libre circulation des personnes.

Plus de 218’000 Suisses de l'étranger, inscrits sur les registres électoraux, pourront participer cet automne à l'élection de la future Assemblée fédérale suisse et disposent d'un nouveau site : www.elections-2023.ch/fr. Avec 788’000 personnes, les Suisses et Suissesses de l'étranger représentent un dixième de la population helvétique.

'Il y a plus d'électeurs et d'électrices suisses à l'étranger que dans certains cantons suisses. Les partis, les candidats ainsi que les autorités doivent prendre conscience de l'importance de leurs préoccupations, a revendiqué Filippo Lombardi, président de l'Organisation des Suisses de l'étranger (OSE).

Dans le manifeste adopté vendredi à Berne et partiellement en ligne, le Conseil des Suisses de l'étranger (CSE) plaide encore pour la garantie et la promotion de l'exercice des droits politiques à l'étranger, peut-on lire dans un communiqué.

Les délégués du CSE souhaitent en outre que la politique suisse encourage le développement de la cyberadministration au cours de la prochaine législature, qu'elle fasse avancer la suppression des obstacles à la mobilité en lien avec les assurances sociales et qu'elle maintienne le réseau consulaire à l'étranger.

Le CSE demande également de garantir le développement d'informations indépendantes pour les Suisses à l'étranger et de maintenir des ressources financières pour les offres destinées aux jeunes Suisses de l'étranger.

