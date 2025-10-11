Suisse: un projet présumé d'attentat a été déjoué

Selon le Ministère public de la Confédération, un attentat terroriste présumé a été déjoué ...
Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Selon le Ministère public de la Confédération, un attentat terroriste présumé a été déjoué au printemps. 'Un jeune de 18 ans s'est radicalisé', a déclaré le procureur fédéral Stefan Blättler au 'SonntagsBlick'.

Le Suisse alémanique est en détention préventive, a déclaré M. Blättler dans l'interview.

'Son objectif était de commettre un attentat', a déclaré le procureur fédéral. Le suspect s'est renseigné en conséquence et aurait, selon le procureur fédéral, eu l'intention de commettre un attentat au couteau. 'Il s'agit d'un mobile islamiste', a déclaré M. Blättler. Un couteau, qu'il s'était procuré sur le web peu de temps auparavant, a été saisi chez le suspect. Une procédure pénale est actuellement en cours et la présomption d'innocence s'applique. Les investigations visent aussi à déterminer si d'autres personnes ont été impliquées.

Selon le procureur général de la Confédération, plus de 140 procédures sont actuellement en cours en Suisse sous le terme de terrorisme, un record.

/ATS
 

