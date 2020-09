Suisse et Autriche satisfaites de leur entraide durant la crise

La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga a reçu vendredi à Berne le chancelier autrichien Sebastian Kurz en visite officielle. Les deux pays se sont félicités de leur coopération pendant la crise du coronavirus.

Ils ont convenu de poursuivre cette collaboration, a-t-il été précisé lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre. Outre la gestion de la pandémie, les questions climatique et environnementale, la politique européenne et des questions internationales étaient au menu de la visite, a indiqué vendredi le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) dans un communiqué.

La Suisse et l'Autriche se sont félicitées de leurs bonnes relations, qui ont permis notamment de rapatrier leurs ressortissants respectifs bloqués à l'étranger au printemps. La qualité de cette coopération pendant la crise sanitaire est 'de bon augure pour la recherche de solutions pragmatiques dans les relations entre la Suisse et l'Union européenne', a souligné la délégation helvétique dans le communiqué.

Alpes

La protection des Alpes a aussi été au menu des discussions. Simonetta Sommaruga a rappelé la nécessité de développer le transfert du trafic de marchandises de la route vers le rail. Par ailleurs, elle a annoncé qu'elle utiliserait l'année prochaine la présidence de la Convention alpine pour organiser une rencontre des ministres des transports et de l'environnement des pays alpins, 'particulièrement touchés par le changement climatique'.

La délégation helvétique a en outre présenté à Sebastian Kurz les prochaines décisions de la Suisse en matière de politique européenne. Les deux parties ont évoqué la future réforme du système Dublin prévue par la Commission européenne et dont la Suisse soutient le principe.

Plusieurs conseillers fédéraux présents

Les entretiens officiels ont eu lieu en présence des conseillers fédéraux Ignazio Cassis et Karin Keller-Sutter, outre Simonetta Sommaruga. Les conseillers fédéraux Ueli Maurer et Alain Berset ont eux participé au dîner.

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz doit aussi rencontrer vendredi après-midi le chancelier de la Confédération Walter Thurnherr. Doit être évoqué le fonctionnement des Etats fédéraux en situation de crise.

/ATS