Succession Amherd: les Suisses sceptiques face au ticket du Centre

Les deux candidats du Centre à la succession de Viola Amherd ne suscitent pas un grand enthousiasme dans la population, selon un sondage publié mardi. Un Suisse sur cinq (20%) souhaite que Martin Pfister accède au Conseil fédéral et 18% Markus Ritter.

Pas mois de 36% des personnes interrogées souhaitent qu'une autre personne rejoigne l'exécutif. Et un quart des sondés (26%) ne se prononce pas, selon cette enquête de l'institut Leewas pour Tamedia et 20 Minuten.

La candidature du conseiller national st-gallois Markus Ritter provoque une réaction de rejet en particulier à gauche et chez les Vert'libéraux. Seuls 5% des sympathisants des Vert-e-s espèrent qu'il reprenne le siège de Viola Amherd. Ils sont 7% au PS et 8% au PVL. En revanche, les sympathisants de l'UDC voteraient à 36% en faveur du président de l'Union suisse des paysans (USP).

Le conseiller d'Etat centriste zougois Martin Pfister fait la course en tête au sein de son propre parti (31%, contre 21% pour Markus Ritter) et au PLR (26% contre 18%). Les Vert'libéraux voteraient à 28% en sa faveur, les socialistes à 18% et les Vert-e-s à 16%.

Ce sondage représentatif a été réalisé du 6 au 9 février auprès de 16'711 personnes. La marge d'erreur est de +/- 2 points de pourcentage.

/ATS