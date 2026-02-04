Stéphane Ganzer hospitalisé suite à un accident de ski

Le canton du Valais a annoncé mercredi que le conseiller d'Etat Stéphane Ganzer est hospitalisé suite à un accident de ski. Le chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) doit se faire opérer et sera indisponible 'durant plusieurs jours'.

La chancellerie a communiqué l'information mercredi sur son site internet. 'Son état nécessite une opération qui engendrera une indisponibilité durant plusieurs jours', indique le canton.

Selon la règle en vigueur, le conseiller d'Etat sera remplacé, comme c'est le cas lors d'absence ou d'empêchement. 'Dans le cas présent, Franz Ruppen, chef du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement (DMTE) lui suppléera et assurera la continuité du traitement des dossiers jusqu’à mi-février'

/ATS