Stefan Uhlenbrook, nouveau directeur de MétéoSuisse dès février

Stefan Uhlenbrook dirigera l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) à partir du 1er février 2026. Le Conseil fédéral l'a nommé mercredi à ce poste pour succéder à Christof Appenzeller, qui prend une retraite anticipée.

Stefan Uhlenbrook dispose de larges compétences en matière de météorologie et de climatologie ainsi que d'une longue expérience, notamment à l'international, a indiqué la ministre de l'intérieur Elisabeth Baume-Schneider en conférence de presse à Berne. Il bénéficie en outre d'un vaste réseau au sein du monde académique et des organisations internationales.

Âgé de 56 ans et de nationalité allemande, M. Uhlenbrook a salué le 'rôle central' et la réputation au niveau mondial de MétéoSuisse. Il a cité comme défis l'adaptation aux changements climatiques, la coopération et l'échange de données avec les partenaires internationaux, la collecte en continu des données météorologiques, l'optimisation des structures informatiques ou encore les pressions budgétaires.

Dans cette 'époque de grands changements', ce nouveau poste est 'un défi, un honneur et une responsabilité, que j'assumerai avec respect et engagement', a déclaré en français M. Uhlenbrook. Il détient un doctorat en sciences naturelles de l'Université de Fribourg en Brisgau, en Allemagne.

Questionnée sur le fait que le nouveau directeur n'est pas suisse, Mme Baume-Schneider a répondu que M. Uhlenbrook était le meilleur candidat et remplissait toutes les conditions pour le poste. Le Conseil fédéral souhaitait nommer la personne la plus compétente et la plus adaptée, sans exclure les personnes non suisses.

Différentes fonctions dirigeantes

Depuis 2022, Stefan Uhlenbrook dirige la Division de l'hydrologie, de l'eau et de la cryosphère auprès de l'Organisation météorologique mondiale à Genève. Cette division est notamment spécialisée dans les prévisions hydrologiques, l'évaluation et la gestion des ressources en eau, la cryosphère ainsi que les systèmes d'alerte précoce.

De 2019 à 2022, l'Allemand a été à la tête du programme stratégique pour les denrées alimentaires et les écosystèmes à l'Institut international de la gestion de l'eau, à Colombo au Sri Lanka. Auparavant, il a occupé pendant huit ans différentes fonctions dirigeantes auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'Eduction, la Science et la Culture (UNESCO).

Directeur sortant, Christof Appenzeller aura passé 27 ans chez MétéoSuisse, dont trois ans à sa tête.

